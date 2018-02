Les touristes belges sont de plus en plus nombreux à mettre le cap à l'Est: "Il y a vraiment de magnifiques choses à voir dans ces pays"

Le Salon des vacances se tient à Brussels Expo. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles destinations de villégiature, et notamment les pays de l'Est de l'Europe comme la Slovénie ou la Roumanie, qui attirent de plus en plus de touristes.

La Slovénie, petit pays de l'Union européenne qui accueille 2 millions d'habitants, s'ouvre au tourisme international. Au départ de la Belgique, son territoire est très facile d'accès en traversant l'Autriche. "Il y a 1.000 kilomètres. J'ai l'habitude d'aller dans le Sud de la France, mais ici on découvre autre chose", a confié une personne interviewée par notre journaliste Thibaut Balthazar.

Entre terre et mer, les touristes apprécient la diversité des paysages qui s'offrent à eux dans ce pays. "C'est surtout pour ceux qui recherchent de la nature. Parce qu'on n'a pas d'énormes agglomérations. Donc c'est ça qui motive les gens à venir nous visiter", a précisé Léonida Sabo, représentante touristique de Slovénie.

Plus à l'Est se trouve la Roumanie. Un pays qui accueille de plus en plus de touristes. Selon une touriste belge, qui a déjà visité la Serbie et la Bulgarie, ces pays sont beaucoup plus accueillants que les destinations occidentales. "Les pays de l'Est nous reçoivent comme il y a 20 ans, quand on partait en vacances avec nos parents. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu. Et il y a vraiment de magnifiques choses à voir dans ces pays", a-t-elle confié.