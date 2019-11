Les voitures électriques seront partout en 2030: le réseau électrique va-t-il supporter ce boom?

Le nombre de voitures électriques va exploser dans les trente années à venir. On parle de 1.500.000 en de 2030 et 4.000.000 en 2050. le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité estime pouvoir faire face à ce boom mais aurons-nous réellement les capacités nécessaires pour approvisionner tous ces véhicules? Eléments de réponse avec Mathieu Langer et Julien Raway.

Rouler en voiture électrique est plus qu'une réalité,c'est un comportement grandissant. Le zéro carbone à la cote mais la stabilité du réseau pourrait poser question. Tiendra-t-il lorsque nous rechargerons toutes et tous nos véhicules électriques à la maison au même moment?

Une rupture des réseaux à la rentrée des boulots?

"Si tout le monde rentre le soir à six heures, qui est la pointe de consommation du soir, et que tout le monde essaie de charger sa voiture en même temps, là, il pourrait y avoir un problème", pointe Bérénice Crabs, secrétaire générale de Synergrid. "Tandis que si on arrive justement à ce que tout le monde ne charge pas au même endroit et au même moment, là il y aura beaucoup moins de problèmes pour le réseau".

1,5 millions en 2030

L'étude avance deux types de scénarios à fort est faible impact. Selon elle 1,5 millions de voitures rechargeables pourront circuler en Belgique en 2030 sans compromettre le réseau. Le constat serait plus problématique à l'horizon 2050 avec 4 millions de véhicules sur nos routes.

"On peut éviter la charge à la maison par exemple. Si vous avez un véhicule de société vous pourriez aussi bien charger chez votre employeur ça ça peut être une solution".

Un scénario classique, alors que l'avenir penchera en faveur de la numérisation du réseau.

"Le programme informatique discute avec le véhicule pour lui dire "maintenant on recharge", "maintenant on ne recherche pas". Donc c'est ça le futur et c'est sur ça qu'on doit absolument travailler"", explique Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'université de Liège.

Des véhicules qui penseront à se recharger sans votre aide

"L'étude Synergrid n'a aucun sens quand on parle de 2050. Elle travaille sous des hypothèses très traditionnelle. Tout monte a sa voiture, rentre chez lui... tout le monde sait bien qu'en 2050, on aura plus que des véhicules autonomes. Sans doute en 2030 une bonne partie des nouveaux véhicules électriques seront autonomes". Selon ce spécialiste les véhicules autonomes iront directement se brancher sur une source d'électricité la nuit. Les prototypes existent et pourraient déjà être opérationnel chez nous en deux mille trente.