Retour chez nous, avec la suite et fin de notre série de l'été qui met en lumière ceux qui, dans l’ombre, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire vivre des moments inoubliables. Focus aujourd’hui sur un jeune moniteur de voile à Liège. Son but : transmettre sa passion de l’eau aux plus jeunes. Et c’est un succès.