A Mons, un médecin consulte dans son mobile home pour venir en aide aux personnes précarisées

Un projet concrétisé par le docteur Bouillon et sa femme afin de permettre à tous d'accéder aux soins de santé.

Mettre au point un cabinet médical mobile. Telle est l'idée du médecin généraliste David Bouillon et de sa femme Elisabeth, infirmière. Avec son mobile home tout équipé, le couple se déplace dans la région de Mons. Grâce à son cabinet mobile, il vient à la rencontre des personnes les plus précarisées.

La consultation se déroule à l'arrière du mobile home. Le temps d'une consultation, ce dernier se transforme en véritable cabinet de médecine. Tous les instruments et appareils médicaux dont David et sa femme ont besoin se trouvent à bord.





Venir au secours des personnes les plus précarisées

La consultation se déroule de manière tout à fait classique. "C'est pratique, surtout pour les gens qui ne savent pas marcher beaucoup", confie Josée, 86 ans et patiente du docteur Bouillon, au micro de Thibault Balthazar et de Mickael Danse.

David Bouillon pratique la médecine depuis 27 ans. Lors de ses visites à domicile, le docteur s'est rendu compte que pour beaucoup de ses patients, il était difficile de bénéficier de soins de santé. C'est de là qu'est venue l'idée du cabinet mobile.





"Ce véhicule peut être d'une grande aide"

"Pour n'importe quelle personne, en difficulté sur le terrain et qui n'a pas accès aux soins de santé, ce véhicule peut être d'une grande aide", indique le médecin.

Fifi est sans-domicile fixe. Elle fait, elle aussi, appel au couple et à son cabinet mobile. "Dès que j'appelle, on arrive, on est là directement pour moi quand je panique. Même le week-end, ils sont là pour moi", témoigne la patiente.

Le cabinet mobile traite uniquement les interventions de médecine générale. En cas d'urgence plus grave, le docteur redirige les patients vers les services de secours. Grâce au mobile home, le couple devrait pouvoir effectuer une vingtaine de consultations par jour.