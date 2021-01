Prévisions météo: rafales et hausse des températures, le froid reviendra en fin de semaine

Le temps sera sec en matinée ensuite quelques averses pourront se développer depuis l'ouest, annonce lundi l'Institut royal météorologique (IRM). La Côte connaîtra souvent de belles éclaircies. En Ardenne, le temps restera gris et les averses y tomberont sous forme de neige fondante ou de neige. Du côté des températures, les maxima se situeront entre 0 degré en Ardenne et 7 degrés sur l'extrême ouest, avec des valeurs proches de 5 degrés dans le centre. Le vent sera, quant à lui, généralement modéré parfois assez fort en bord de mer.

Ce soir, la nébulosité sera variable à abondante avec encore quelques averses localisées. Une perturbation traversera le pays depuis l'ouest, en cours de nuit. Elle sera à l'origine de pluie en basse et moyenne Belgique, et de neige (fondante) en Ardenne qui se transformera en pluie éventuellement verglaçante. Les minima oscilleront entre -1 et 5 degrés, sous un vent modéré à fort. Les rafales atteindront des valeurs autour de 50-60 km/h dans les terres et jusqu'à 70 km/h au littoral.

Mardi, la journée débutera sous la pluie ; sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira d'abord de chutes de neige (fondante) ou éventuellement de quelques pluies verglaçantes localisées. L'après-midi, le temps deviendra plus sec avec quelques timides éclaircies à partir de l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima de 1 ou 2 degrés sur le relief ardennais à 9 ou 10 degrés sur l'extrême ouest. Le vent sera modéré à généralement assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. A la mer, le vent de sud-ouest sera le plus souvent fort et les rafales pourront atteindre 70 voire 80 km/h.

Mercredi, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de pluie, principalement sur le nord-ouest du pays. Le sud-est du territoire pourrait même rester généralement sec avec éventuellement quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles.

Jeudi, une nouvelle zone de pluie traversera le pays d'ouest en est en matinée. Elle sera suivie, l'après-midi, d'un ciel de traîne composé d'éclaircies et de passages nuageux parfois porteurs d'une averse, principalement à la côte. Les maxima varieront de 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à parfois fort de sud-ouest. Les rafales pourraient atteindre 80 voire 90 km/h au passage de la perturbation.

Vendredi, le ciel sera à nouveau changeant avec, par moments, de larges éclaircies mais aussi des passages nuageux, parfois porteurs de quelques précipitations surtout sur le sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de précipitations sous forme de pluie en basse et moyenne Belgique et à caractère hivernal en haute Belgique. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 3 ou 4 degrés en plaine.

Dimanche, les nuages resteront prédominants et il faudra encore s'attendre à des périodes de pluie ou des averses. En Ardenne, il s'agira plutôt de chutes de neige. Les maxima s'échelonneront de 0 à 4 degrés.

