Nombre de masques, risque, relations: les conseils d'Yves Van Laethem pour la rentrée scolaire

Yves Van Laethem était ce soir sur le plateau du RTL INFO 19H pour faire le point sur la rentrée scolaire. Selon lui, il ne faut pas être inquiet à l'idée de remettre son enfant dans les classes. Mais il y a une série de conseils à prodiguer.

Mardi, un million d'élèves belges retrouveront les bancs de l'école. Une rentrée scolaire toujours marquée du sceau du coronavirus, qui continue de circuler dans notre pays. Cet état de fait inquiète certains concitoyens. Pour essayer de les rassurer, Yves Van Laethem, le porte-parole Interfédéral de la lutte contre le coronavirus, était l'invité du RTL INFO 19H.

Selon lui, si le risque 0 n'existe pas, le fait de rouvrir les écoles n'est pas un danger. "En tous cas c’est un risque bien géré. On a eu quelques bons exemples : la reprise en juin, les camps scouts, les structures de formation de juillet et août, tout cela s’est passé sans problème", a-t-il débuté, comparant ensuite la situation à celles que l'on connaît depuis des mois. "On parle de beaucoup plus de monde, effectivement, mais la différence ne sera pas significative par rapport à la vie dans un monde où le coronavirus existe, que ce soit à l’extérieur ou à la maison, chez des amis, en faisant les courses. Pas plus, pas moins".

Le port du masque sera généralisé dans les écoles, y compris pour les enfants de plus de 12 ans. Mais faut-il en prévoir plusieurs ? "Idéalement, un masque se change toutes les quatre heures", embraye Yves Van Laethem. "On considère que si on l’emploie peu, qu’on parle peu mais qu’on respire beaucoup, on peut l’utiliser pendant 8 heures. Sauf s’il est mouillé ou souillé, il faut alors le remplacer. Idéalement, ce serait bien d’avoir un deuxième masque dans le cartable".

Enfin, Yves Van Laethem a désiré s'adresser directement aux enfants, à deux jours de la rentrée. "Profitez de la chance de rentrer à nouveau à l’école, d’avoir de nouveau des contacts, y compris avec les enseignants. Ils seront peut-être différents des autres années, plus riches. Profitez des contacts que vous avez avec vos condisciples", recommande le porte-parole.