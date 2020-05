Nouvelle étape du déconfinement ce lundi: où sont les 12 millions de masques annoncés par le gouvernement?

La gestion des masques pose toujours question. 12 millions de protections en tissu ont été commandés par le gouvernement fédéral pour répondre aux besoins de la population. Quand vont-elles arriver?

Il y a 15 jours, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé que les autorités fédérales allaient garantir que chaque citoyen recevra gratuitement au moins une protection en tissu.

Depuis lors, on s’y perd un peu. Entre les livraisons non-conformes, les promesses du fédérale, celles des régions, les distributions faites par les communes, les masques de mauvaise qualité dans les supermarchés… Depuis le début de la crise, la compétence sur la gestion et l’approvisionnement des masques est passée de Maggie De Block, à Philippe De Backer, à Koen Geens pour atterrir enfin dans les mains de Philippe Goffin, ministre de la Défense chargé de la commande de 12 millions de masques en tissu.

Ce lundi, on franchira une nouvelle étape dans le déconfinement. Où sont les masques ?

"On a une norme belge qui a été fixée il y a à peine 8 jours. On a voulu en choisir une, la plus précise possible. Laissez le temps de nous amener au minimum de nous amener un masque conforme à ce norme. L’inverse serait inquiétant", indique Philippe Goffin. "Ce n’est pas une question d’espoir. Un contrat a été signé pour faire en sorte que ce marché fonctionne. Je suis quelqu’un de prudent."

Deux entreprises vont donc nous fournir, l’une flamande et l’autre basée au Luxembourg, ou plutôt dans ce qui ressemble à une boîte à lettres spécialisée dans l’import/export. Pas vraiment dans la fabrication de masques. Le siège social de l’entreprise se situe au milieu d’une rue commerçante. Avrox a passé commande auprès d’une usine de fabrication en Asie. Le ministre Goffin a fait vérifier son existence.

"L’usine de fabrication qui a été précisée dans le marché existe et produit des masques. Mais je ne m’enferme pas dans des délais ou des déclarations, car il y a eu quelques accidents par le passé", ajoute-t-il.

Les masques doivent arriver le 24 mai. Livraison prévue à la caserne de Peutie.