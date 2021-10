Pass sanitaire étendu approuvé en commission du parlement wallon: quand sera-t-il appliqué en Wallonie?

Le Covid Safe Ticket (pass sanitaire) fait son chemin en Wallonie. L'extension du pass sanitaire a été approuvée en commission du parlement wallon. Il devrait l'approuver ce mercredi en séance plénière.

Ce pass sanitaire sera indispensable :

- pour manger au restaurant (à l'intérieur),

- pour danser en boîte de nuit,

- pour s'entrainer dans une salle de sport,

- pour visiter des foires et congrès,

- pour assister à des événements de plus de 50 personnes en intérieur et plus de 200 en extérieur.

Ce Covid Safe Ticket sera obligatoire dès 16 ans. Pour les visiteurs des hôpitaux et maisons de repos, il sera exigé à partir de 12 ans.

Mêmes règles qu'à Bruxelles

Il ne sera pas obligatoire :

- dans la sphère privée,

- dans les magasins,

- dans les transports publics,

- sur votre lieu de travail.

Quand sera-t-il d'application ?

Le pass sanitaire étendu devrait entrer en vigueur en Wallonie dès le 1er novembre, et jusqu'au 15 janvier. Selon les autorités, son utilisation sera régulièrement évaluée, et mise en parallèle avec la situation sanitaire.