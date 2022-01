La pluie tombe, plusieurs cours d'eau en préalerte de crue: "On se demande toujours si ça ne va pas redéborder", s'inquiète un habitant sinistré

Depuis ce lundi, la pluie a fait son grand retour. Et elle tombe quasi sans interruption… Une alerte jaune a d’ailleurs été lancée par l’IRM lundi après-midi et elle est en cours jusqu’à la nuit prochaine dans les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et de Hainaut. Le niveau des cours d’eau ne cesse donc de monter, ce qui angoisse les personnes touchées par les inondations cet été.

Les précipitations qui s’abattent sur notre pays depuis ce lundi risquent de faire déborder certains cours d’eau. En Flandre, le bassin de la Dendre a déjà débordé à plusieurs endroits. Ailleurs, la Haute Lesse, l’Homme, l’Ourthe, La Vesdre et l’Amblève et leurs affluents sont en phase de préalerte de crue.

Face à cette pluie qui tombe quasi sans interruption, l’IRM a lancé une alerte jaune qui est en cours jusqu’à la nuit prochaine dans les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et de Hainaut.

A Vaux-sous-Chèvremont, dans l’entité de Chaudfontaine, la Vesdre est assez agitée. On attend entre 30 et 50 litres de précipitations par m2 pour ce mardi. Même si on est loin des pluies de cet été, qui tournaient autour des 160 litres par m2, cette alerte de crue pourrait rappeler de mauvais souvenirs à certains… Dans ce village de la province de Liège, les traces des inondations sont encore bien visibles. Maisons en reconstruction, débris et restes de boue rappellent encore la catastrophe du mois de juillet.

Ce mardi matin, Franky, un habitant du coin, se rendait justement chez son ex-compagne pour continuer les travaux dans sa maison sinistrée et il ne cache pas son angoisse quand il voit la pluie tomber. "On se demande toujours si ça ne va pas redéborder, et causer à nouveau des inondations comme ça a causé, dit-il. L’eau est encore assez basse ici, mais elle peut toujours déborder à un endroit ou un autre. Maintenant, j’espère que les autorités font le nécessaire pour éviter qu’on ait une deuxième fois dans la même année les problèmes qu’on a eus en été."

Les précipitations abondantes ont tout de même cause quelques dégâts légers cette nuit : des caves ont été inondées du côté de Nassogne et Saint-Hubert, en province de Luxembourg et près de Dinant également. Dans le Brabant wallon, des chaussées ont été inondées sans entraver pour autant la circulation.