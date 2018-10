Policiers inaptes recrutés pour compenser la pénurie: Jambon réclame des processus "plus sévères et plus stricts"

Les cadres d'évaluation durant le processus de recrutement à la police doivent être plus sévères et plus stricts, estime le ministre des Affaires intérieures, Jan Jambon (N-VA) en réponse aux révélations de De Standaard sur des candidats jugés inaptes qui ont pu accèdent à la formation de police.

Le ministre Jan Jambon a démenti samedi l'existence de pressions exercées pour atteindre les objectifs de recrutement policier, et a demandé à la police fédérale d'enquêter sur de tels cas.



Il ressort d'un rapport que les règles légales ont bien été respectées, mais qu'il existe bien des raisons de s'interroger sur "l'évaluation posée dans certains cas par les instances chargées du processus de recrutement". "Les cadres d'évaluation durant le processus de recrutement doivent être plus sévères et plus stricts, afin qu'il y ait moins de marge d'interprétation", a indiqué M. Jambon dans ses conclusions.



Le ministre souhaite que le recrutement soit optimalisé.



Dimanche soir, il a reçu la garantie que Marc De Mesmaeker, le commissaire général de la police fédérale, se consacrerait pleinement à cette question.