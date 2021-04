Réouverture des terrasses le 8 mai: "Si on est prudents autour d'une table à 4, en plein air, profitez-en! "

Le retour des activités en plein air et l'ouverture des terrasses en mai sont conditionnés à une diminution durable de l'occupation des soins intensifs.

Il y a 901 patients actuellement et il reste deux semaines avant le 8 mai, est-ce que l'objectif est réalisable ? Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé était l'invité du RTL info 19 heures ce samedi. Il a répondu à la question: "Les hôpitaux sont pleins à craquer. C'est une situation extrêmement difficile. On voit très légèrement une amélioration. C'était la condition pour rouvrir les terrasses." Et de poursuivre: "Evidemment, j'espère que les gens en profiteront vraiment. Tout le monde en a besoin. Tout le monde veut respirer un peu." Le ministre de la Santé a tout de même appelé à la prudence en continuant "à suivre les mesures de base. Les distances, le port du masque, ne pas inviter trop de personnes chez soi restent extrêmement nécessaires."

Pour Frank Vandenbroucke, ce sont ces mêmes mesures qui permettront de contrer le variant indien récemment repéré en Belgique. "Si on est prudents autour d'une table à 4, en plein air, profitez-en! "