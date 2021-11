Retour en force de l'épidémie: l'épidémiologiste, Simon Dellicour, pointe trois problèmes

Face à l'aggravation de la situation sanitaire, le Comité de concertation a décidé d'étendre plus largement l'obligation de port du masque, également dès l'âge de 10 ans entre autres.

> LES NOUVELLES MESURES

Invité sur le plateau de l'édition spéciale de la rédaction de RTL INFO, l'épidémiologiste Simon Dellicour a jugé que nous étions face à "trois problèmes."

Le premier, c'est le retour des conditions hivernales. "On a beaucoup plus de mal à avoir le contrôle de l'épidémie quand on est en conditions hivernales." Ensuite, "le deuxième problème, c'est qu'on a une baisse de l'immunité au niveau de la protection vaccinale. C'est quelque chose qui est observée depuis un moment. On a pu le constater avec les données en provenance d'Israël."

Troisième problème pour l'expert, "Il y a probablement une baisse au niveau du respect des gestes barrières, même si c'est difficile à quantifier. C'est probablement dû à un problème d'interprétation du Covid Safe Ticket."

Pour l'épidémiologiste, il existe des solutions pour les trois problèmes évoquant notamment la ventilation. "Il faut vraiment que l'aération, le renouvellement de l'air des espaces confinés où il y a plusieurs personnes devienne une priorité." En ce qui concerne la baisse de l'immunité, l'expert rappelle qu'il existe la possibilité d'une troisième dose.

"Les résultats qui sont communiqués par rapport à l'efficacité de cette 3ème dose pour remettre une très grande protection par rapport aux risques de contracter une forme symptomatique de la maladie et aussi contre le développement des formes graves… Pour le moment, ces résultats sont assez extraordinaires."