Si vous avez acheté ce pop-corn et que vous êtes allergique au lait, ne le consommez surtout pas

L'Afsca a décidé de rappeler du pop-corn "LOL Surprise Sweet & Salty" et "Toy Story 4 Sweet &Salty" de la marque Thomas Tucker en raison de la non mention de la présence de lait sur l'étiquette, a fait savoir l'agence mardi. Le produit a été distribué via les magasins Primark en Belgique.



Il est demandé aux personnes présentant une allergie ou une intolérance au lait de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Pour les autres consommateurs, les produits sont sans aucun risque. Le rappel concerne les pop-corns "Toy Story 4 Sweet &Salty" (25 g) et "LOL Surprise Sweet &Salty" (25 g) avec comme date de péremption le 23 février 2020.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent s'adresser au point de contact de l'Afsca par téléphone au 0800/13.550 ou par mail via l'adresse pointdecontact@afsca.be.