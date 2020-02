Saint-Valentin: voici les destinations favorites des couples et leurs dépenses en matière de cadeaux

Chaque année, plusieurs entreprises mettent en ligne des études menées sur les grandes tendances d’achat à l’occasion de la Saint-Valentin. Nous les avons réunies pour vous. Le "Love Index" de Mastercard s’appuie sur l’analyse des opérations de crédit, de débit et de prépaiement effectuées au cours des trois dernières périodes de la Saint-Valentin (11-14 février 2017-2019).

On constate que les jeunes ont tendance à bouder la fête des amoureux. Cependant, globalement, les dépenses ont tendance à augmenter. L’ensemble des Belges a dépensé 80.677.752€ en cadeaux et expériences de la Saint-Valentin l'année dernière - contre 63.115.757€ en 2017. Mastercard constate aussi une augmentation de la part de transactions sans contact. Par ailleurs, en 2019, les dépenses liées aux cartes de la Saint-Valentin ont augmenté de 11 % en 2019 par rapport à l'année précédente, après une hausse de 6 % de 2017 à 2018.

Une petite escapade pour la Saint-Valentin ?

Cette année, le 14 février tombe un vendredi. Certains en profitent pour faire une escapade en amoureux. Le tour-opérateur TUI note 123 % de réservations supplémentaires par rapport au 14 février 2019. Si l'on compare aux autres week-ends de février 2020, celui de la Saint-Valentin est clairement le plus prisé, avec 85% de réservations supplémentaires.

On reste en Belgique

Le tour-opérateur dévoile son top 5 des escapades en Belgique ou dans les pays limitrophes pour ce week-end spécial: "L'Allemagne, avec les régions de l'Eifel et la Moselle, est la destination favorite mais elle est suivie de très près par la Belgique. Les escapades dans notre pays ont en effet le vent en poupe (+40 %), principalement à la Côte". La France, quant à elle, fait plus que quadrupler son nombre de visiteurs, avec la région de la Champagne pour destination favorite.

Le Top 5 des escapades:

1) Allemagne

2) Belgique

3) France

4) Pays-Bas

5) Luxembourg





Le top 5 des city-trips

Du côté des city-trips, c'est Paris qui reste la destination favorite absolue, avec 50 % de réservations en plus par rapport à l’année passée. Barcelone et ses températures clémentes enregistre 30 % de croissance. Prague complète le top 3 et accueille trois fois plus de visiteurs par rapport à l’année passée.



Le Top 5 des city-trips:

1) Paris

2) Barcelone

3) Prague

4) Londres

5) Rome

(Etudes réalisées par MasterCard et TUI)