Un Belge déplace la frontière française de plus de deux mètres... pour agrandir son terrain

Un propriétaire en Belgique, dont les terres bordent la France, a récemment déplacé la vieille borne en pierre qui marquait l'emplacement précis de la frontière. Il a de fait repoussé les limites du pays au mépris d'un traité international de 1820.

Le résident belge, devenu récemment propriétaire de plusieurs hectares en bordure du bois de Bousignies en France, voulait visiblement profiter du calme des lieux pour agrandir encore son terrain, selon le bourgmestre d'Erquelinnes, où est domicilié l'audacieux propriétaire.

"Reculer la borne de 2 mètres 20, évidemment, cela agrandissait sa propriété", a ajouté l'élu. "Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cette borne avait été géolocalisée avec beaucoup de précision en 2019. Il a donc été facile de prouver qu'elle avait bougé". La découverte, qui remonte à un mois environ, est due à des passionnés français qui recensent ces marques historiques de la relation franco-belge et des limites posées entre voisins.

S'il remet la borne à son emplacement, on n'en parle plus

Sur ces bornes en pierre a été gravé le chiffre "1819", leur année de création, avec sur les faces latérales un F pour le royaume de France et, de l'autre côté, un N (Nederland) pour celui des Pays-Bas. La Belgique, créée en 1830, n'existait pas encore à l'époque comme royaume indépendant.

Selon le maire d'Erquelinnes, un rendez-vous a été fixé avec le propriétaire pour lui demander de réparer son forfait rapidement. "On va avoir un contact avec lui avant la fin de la semaine. On va lui demander de remettre la borne à son emplacement initial. S'il le fait, on n'en parle plus", a assuré l'élu.