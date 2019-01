Une application vous permet de savoir à quels avantages sociaux vous avez droit: "Les gens réclameront plus vite leurs statuts"

Êtes-vous suffisamment au courant des avantages sociaux auxquels vous avez peut-être droit ? Pour vous aider, une application intitulée "My Benefits" a été lancée.

L'application "My Benefits" s'adresse aux citoyens qui ont droit à des avantages sociaux. Il s'agit notamment des personnes en situation financière difficile souffrant d'un handicap ou encore de pensionnés par assez informés. "On a déjà automatisé beaucoup de droits sociaux mais ce n'est pas assez. C'était la demande des organisations pour la lutte contre la pauvreté", éclaire Maggie De Block, ministre des affaires sociales et de la santé publique.

Ces avantages sociaux sont notamment des réductions sur des factures d'électricité ou de gaz, de tarifs préférentiels dans les transports en commun ou encore dans les musées. Ces droits nécessitent souvent des attestations, impliquant donc des démarches administratives parfois compliquées.





2 millions de Belges ont droit à des avantages sociaux



"Il y a des gens qui déménagent par exemple. Ça prend parfois trois mois avant d'avoir une attestation. Désormais, avec cette application, on a une vue directe sur ses droits. Donc on peut démontrer qu'on a droit à des charges diminuées sur l'électricité par exemple et régler cela le jour même", explique Philippe De Backer, ministre de l'agenda numérique, chargé de la simplification administrative.

Cette application est donc une nouvelle étape dans la numérisation des démarches administratives. Un outil censé faciliter la vie des personnes les plus vulnérables. "Une fois que la vie est facilitée, je pense que les gens réclameront plus vite leurs statuts. Il est indéniable qu'il y a une forme de découragement qui s'installe dans certains cas et les gens renoncent à faire les démarches", précise Eric Lecomte, expert du vécu au SPP Intégration sociale.

Grâce à "My Benefits", le statut social du citoyen pourra être consulté. Aujourd'hui, 2 millions de Belges ont droit à des avantages sociaux.

Vous pouvez télécharger l'application ici.