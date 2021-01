Vérif' RTL info: Trop de restaurants et cafés en Belgique?

La semaine dernière, les restaurateurs et cafetiers ont découvert avec étonnement les propos du patron de Belfius dans le magasine économique Trends Tendance. Marc Raisière parle notamment des nombreuses faillites à venir dans le secteur de l'Horeca. Selon lui, les entreprises Zombies vont disparaître, et cela ne sera pas grave pour l'économie. Mais est-ce vrai? Ses propos sont à nuancer.

"Les entreprises Zombies vont disparaître. Est-ce grave ? Pour leur propriétaire et leur personnel, certainement, mais pas pour l’économie. D’autres naîtront sur leurs cendres. De nouvelles activités se créeront."

Cette phrase du patron de Belfius a fait réagir le secteur de l’Horeca la semaine dernière. Face à ces nombreuses réactions, Marc Raisière s’est rapidement excusé. Mais ses propos étaient-ils justifiés ? C’est ce que nous avons essayé de savoir pour cette Vérif RTL info, et vous allez le voir, les économistes ont quelques nuances à apporter.

Beaucoup de restaurants et de cafés en Belgique

Notre pays compte 48 000 établissements de cafés et restaurants, ce qui en fait quatre pour mille habitants. C'est deux fois plus que l'Allemagne (deux pour mille habitants) et légèrement plus qu'en France (3 pour 1000 habitants)

Les faillites, inévitables pour faire fonctionner l'économie

Selon les économistes, Marc Raisière a raison sur un point. Il y a un problème avec le secteur de l'Horeca qui était déjà fragilisé avant la crise. En effet, beaucoup d'entreprises sont en mauvaise santé financière et ne couvrent pas leurs dettes. C'est ce qui s'appelle les entreprises Zombies.

Le patron de Belfius dit aussi que les économies ont besoin d’une vague d’assainissement. En effet, dans un système économique sain, des entreprises meurent, d’autres naissent, et l'emploi n'est pas mis à mal, comme nous le confirme l'économiste Etienne de Callataÿ

Des propos à nuancer

Deux autres économistes apportent des nuances.

Selon Philippe Defeyt, il faut considérer le contexte actuel, car le Coronavirus bouscule tout. Les Restaurants et cafés en difficultés ne sont pas uniquement des entreprises zombies. Ces faillites pourraient concerner aussi les enseignes en bonne santé financière.

De plus, Philippe Donnay commissaire au bureau fédéral du plan, précise qu'il faut craindre des faillites en cascade. Dans sa chute, un restaurant ou un café risque d'entraîner avec lui ses fournisseurs, comme par exemple les légumiers, les bouchers ou encore les brasseurs.

Demander l'aide du secteur bancaire

Philippe Donnay en profite pour proposer aux banques d'aider le pays à surmonter cette crise sanitaire.