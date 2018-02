Glissez sur la glace, plongez dans l'eau à la recherche d'un phoque, vivez comme un ours polaire grâce à cette incroyable vidéo

Le biologiste spécialisé dans la vie sauvage Anthony Pagano a place une camera GoPro sur un ours polaire vivant dans la région de la mer de Beaufort, en Alasaka, aux Etats-Unis. Il l’a fait pour observer les comportements de l’ours dans son environnement naturel et pour étudier ses habitudes alimentaires.



Il a attaché des caméras à 10 ours polaires ces dernières années et a compilé une partie des images en petit clip vidéo. On peut notamment y voir un ours sautant dans l’eau et partir à l’attaque d’un phoque pour le manger.



Aucun ours polaire n’a été blessé durant les tournages.