Retour à la niche: le président américain Joe Biden a renvoyé ses deux chiens dans sa résidence de Wilmington, dans l'Etat du Delaware, après un "incident de morsure" impliquant un agent de sécurité de la Maison Blanche, selon les médias américains lundi.

Major, 3 ans, le plus jeune des deux bergers allemands du couple présidentiel, a eu des comportements agressifs, notamment en sautant, aboyant et chargeant le personnel et des agents de sécurité de la Maison Blanche, a rapporté CNN, citant deux sources anonymes.

Les sources ont évoqué un "incident de morsure", sans préciser s'il y avait eu un blessé. L'épisode a cependant été considéré comme suffisamment grave pour que les deux chiens, dont Champ, 13 ans, soient renvoyés chez les Biden à Wilmington la semaine dernière.

Ils doivent prendre l'ascenseur, auquel ils ne sont pas habitués

Major, adopté dans un refuge pour animaux par Joe Biden et sa femme Jill en novembre 2018, était le premier chien de refuge à avoir vécu à la Maison Blanche, ayant emménagé après l'inauguration en janvier.

Donald Trump n'avait pas d'animal de compagnie à la Maison Blanche.

Il n'a pas été possible de savoir dans l'immédiat quand - ou si - les chiens seraient autorisés à revenir.

Dans une interview le mois dernier, la première dame Jill Biden s'était déclarée préoccupée par l'installation des chiens dans leur nouvelle maison à Washington.

"Ils doivent prendre l'ascenseur, auquel ils ne sont pas habitués, et ils doivent sortir sur la pelouse sud avec beaucoup de gens qui les regardent. C'est donc ce qui m'obsède : que tout le monde s'installe et reste calme", avait-t-elle déclaré sur la chaîne NBC.