Les robots-tondeuses peuvent être dangereux pour les hérissons: associations et vétérinaires mettent en garde

Les centres de soins pour hérissons sont surchargés. En cause, le nombre inquiétant d’animaux blessés, notamment par les robots-tondeuses. De plus en plus en vogue et abordables, elles assistent les jardiniers. Mais ces dernières s’avèrent dangereuses pour la faune sauvage. Associations et vétérinaires mettent en garde. Elles demandent de ne pas utiliser ces outils le soir et la nuit.

La tondeuse robotisée est un outil précieux pour le jardin. Silencieuse et autonome, elle peut s’avérer redoutable pour les hérissons, croisés au hasard de son circuit.

À Jumet, un centre de soins et de revalidation accueille les animaux blessés. Carole-Anne Bouillon, responsable de ce centre, indique que des plaies sur les pattes ainsi que les museaux sont régulièrement constatées.

60 nouveaux pensionnaires sont arrivés depuis début mai. La plupart ont été blessés par des machines de jardinage qui constituent alors un nouvel ennemi, en plus des chiens et des voitures. "La machine ne s'arrête pas devant l'obstacle du hérisson étant donné que c'est un corps mou", explique Carole-Anne Bouillon.

Ne pas utiliser les robots tondeuses pendant la nuit

Les plaies sont souvent très graves. La revalidation dure des semaines entières. Les cas les plus lourds sont envoyés dans le cabinet de Fabienne Godin, vétérinaire bénévole.

Premier conseil aux jardiniers : vérifier dans les fourrés avant d’utiliser débroussailleuses et autres outils. "Il faut penser que ces animaux vivent surtout la Nuit. Donc le mieux serait de ne pas utiliser les robots tondeuses pendant la nuit. Il n’y a pas que le souci des hérissons, ca fait aussi des dégâts au niveau des petits rongeurs, qui sont quand même nécessaires ainsi que sur les amphibiens", nous explique la vétérinaire.

Cette association demande de stopper l’utilisation des robots après 17h maximum. Des communes ont d'ailleurs intégré ce point dans leur règlement.

Le refuge est complet alors que la période des naissances débute seulement. Les petits sont encore plus vulnérables.

Les feux de branchages constituent une autre source de blessures pour la faune qui y a trouvé un refuge.