Départ en vacances: le VAB s'attend à des routes très chargées dès samedi 2 juillet

(Belga) Les routes des vacances vers le sud de l'Europe risquent bien d'être fort chargées dès samedi prochain 2 juillet, avertit dimanche l'organisation d'assistance routière VAB. Le prix élevé des carburants ne semble pas avoir découragé les gens à prendre leur voiture pour rejoindre leur lieu de villégiature.

Le VAB s'attend donc à des embouteillages, et ce, essentiellement samedi prochain. Elle conseille donc de prendre la route si possible plutôt dimanche matin. Et pour ceux qui voudraient absolument partir samedi, le faire de préférence en fin d'après-midi. Un départ vendredi n'est pas non plus une bonne idée si on veut éviter les embouteillages, selon le VAB. L'organisation déconseille enfin de partir de nuit, le risque d'accident étant alors supérieur. Un accident sur trois sur les autoroutes pendant les mois d'été est en effet dû en tout ou en partie à la fatigue. Réserver une nuitée sur le trajet du retour peut s'avérer une bonne idée pour lutter contre la fatigue mais ne permettra pas d'éviter les files. (Belga)