Ventes de voitures neuves en baisse, notamment à cause de retards dans la livraison des composants électroniques

Les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 24% lors des 6 premiers mois de cette année 2021 par rapport à la même période en 2019 (donc il y a deux ans, le premier semestre 2020 étant très particulier à cause du premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19). Un total de plus de 230.000 voitures ont été immatriculées. Les fabricants d'automobiles doivent faire face à des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques, ce qui crée des retards dans l'arrivée de certains véhicules et "un petit décalage au niveau des immatriculations", explique un concessionnaire. La proportion de voitures électriques et hybrides progressent. Elles représentent désormais 30% des ventes globales de voitures neuves.