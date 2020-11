Les voitures de société coûtent environ 200€/an à chaque contribuable belge

Selon un rapport consacré au système de voitures de société dans huit pays européens où il est très développé, la Belgique est le pays qui accorde l'avantage fiscal le plus important, se privant de 2,3 milliards d'euros, malgré l'impact sur la mobilité et l'environnement. Quelle est la position des principaux partis francophones sur la question ?

Lors de l'instauration du nouveau gouvernement fédéral au début du mois d'octobre, quand le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé les objectifs, il a notamment cité l'engagement de rendre tous les nouveaux véhicules de société "neutres en carbone" à partir de 2026. En Belgique, la voiture de société est soit une voiture de fonction utilisée par un travailleur pour son activité professionnelle soit ce qu'on appelle une voiture-salaire qui rentre dans la catégorie ATN (Avantage Toute Nature). C'est principalement ce type de voiture, donné par l'employeur à son personnel plutôt qu'une augmentation de salaire (car moins soumis aux taxes), qui a connu une fulgurante hausse ces deux dernières décennies et qui crée d'importants problèmes de mobilité, d'environnement mais aussi d'équité car l'ensemble des contribuables financent indirectement un système qui ne profite qu'à une minorité.

196 euros chaque année par contribuable pour financer le système des voitures-salaires

La Belgique incite fortement les entreprises à opter pour une voiture de société étant donné l'avantage fiscal. Dans un récent rapport consacré aux voitures de société dans 8 pays européens où le système est très développé, l'ONG Transport & Environnement observe que la Belgique est le pays qui offre la déductibilité la plus élevée. Les autorités belges font ainsi un cadeau de 2,3 milliards d'impôts aux employeurs. Traduit autrement, tous les contribuables en Belgique paie chacun 196 euros par an pour financer un système qui profite à une minorité d'entre eux.

En 2019, selon ce rapport, 57% des véhicules ont été vendus comme des véhicules de société en Belgique.

Des voitures plus puissantes



Au niveau environnemental, la voiture-salaire ne présente pas vraiment un bilan positif. Une enquête du Bureau du Plan datant de 2016 rapporte que comme une voiture-salaire est souvent associée à une carte de carburant et des réparations comprises dans l'ATN, le conducteur a souvent tendance a roulé plus vite et a avalé plus de kilomètres. Toujours selon cette étude, le système de voiture-salaire pousse le travailleur à choisir des voitures plus puissantes (souvent plus lourdes aussi) donc plus polluantes, que s'il avait dû acheter lui-même son automobile. Un fait confirmé par le TOP des voitures de leasing les plus vendues lors des 6 premiers mois de l'année 2020 que vous pouvez découvrir ci-dessous.

La position des 4 plus grands partis politiques

Au niveau politique, en janvier dernier, nous avions demandé aux quatre principaux partis francophones (PS, MR, Ecolo et PTB) leurs positions sur les voitures-salaires. Les deux grands partis, le PS et le MR ne voulaient pas la fin du système mais plaidaient pour son adaptation de manière à avantager plus qu'aujourd'hui les véhicules plus respectueux de l'environnement. Ecolo et le PTB souhaitaient, eux, une suppression progressive de ce système.

LES CHIFFRES

VENTES DES VOITURES EN BELGIQUE LORS DES 6 PREMIERS MOIS 2020

(Source: Febiac)

TOP 10 modèles les plus vendus en leasing

(): le pourcentage par rapport au nombre total des ventes de ce modèle

Mercedes Serie A 3059 (75%)

BMW Serie-3 2532 (79%)

VW Golf 2425 (48%)

Fiat 500 2250 (47%)

Volvo XC40 2147 (63%)

Skoda Octavia 1996 (66,5%)

Mercedes Serie CLA 1951 (74%)

BMW Serie-1 1864 (66%)

VW Passat 1820 (92%)

Mini 1795 (59%)

TOP 10 modèles les plus vendus au total

Citroën C3 5778

VW Golf 5038

Fiat 500 4747

Renault Clio 4476

Mercedes Serie A 4049

Volvo XC40 3421

VW Tiguan 3404

Renault Captur 3376

Huyndai Tucson 3347

Mini 3343

TOP 50 des voitures les plus vendues: les 5 modèles qui se vendent LE PLUS via le leasing

(): le pourcentage leasing par rapport au nombre total des ventes de ce modèle

VW Passat 92%

Volvo V60 91%

BMW Serie-X5 89%

Mercedes Serie C 86%

Audi A4 85,5%



TOP 50 des voitures les plus vendues: les 5 modèles qui se vendent LE MOINS via le leasing

(): le pourcentage leasing par rapport au nombre total des ventes de ce modèle

Citroën C3 20%

Peugeot 208 36%

VW Polo 36%

Opel Corsa 38%

Toyota Yaris 38%

TOP 50 voitures de leasing