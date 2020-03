Coronavirus en Belgique: accord entre l'Etat et les banques pour un moratoire sur des prêts hypothécaires et aux entreprises (vidéo)

Le coronavirus en Belgique touche de plein fouet les finances des ménages et entreprises. Dans "C'est pas tous les jours dimanche", Pierre Wunsch, gouvernement de la Banque nationale de Belgique, a annoncé un accord entre l'Etat et les banques pour un moratoire sur des prêts hypothécaires et prêts aux entreprises.

Ce virus vire à l’appauvrissement des belges. Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, est chargé par le gouvernement fédéral d’accompagner les suites pécuniaires de ce virus. Il est joint par skype dans "C’est pas tous les jours dimanche." Il annonce en primeur un accord entre l'Etat et les banques pour un moratoire sur des prêts hypothécaires et prêts aux entreprises.

CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19

"Je sors de quatre nuits de discussions et de concertation avec le secteur bancaire qui fait un geste très important qui va changer la situation dans les jours et dans les semaines qui viennent. Le secteur a accepté de s’engager dans un moratoire, au niveau des prêts hypothécaires, mais aussi des prêts consentis à des entreprises de manière à soulager les ménages et les entreprises dans cette période difficile."

"L’État de son côté a accepté de consentir à une garantie à certains niveaux de perte aux banques afin de les soutenir dans cet effort pour nous permettre de passer le cap de cette crise."

Pierre Wunsch n'a pas précisé les modalités, mais le ministre du Budget David Clarinval a confirmé la teneur de la mesure, qui devrait être annoncée dans la journée ou ce lundi. "L'accord doit encore être finalisé", a tempéré le ministre MR. C'est le fruit d'une concertation intense menée ces derniers jours sous l'égide du ministre des Finances Alexander De Croo pour répondre aux conséquences économiques prévisibles de la crise du coronavirus. L'Etat et les banques jugent indispensable d'instaurer de telles règles fédérales pour les indépendants et les entreprises confrontés à des problèmes de liquidités en raison des obligations de fermetures et de la perte de revenus. Cette garantie vient en plus des reports de paiement d'impôt et autres mesures déjà annoncées.

CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique