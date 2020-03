Coronavirus en Belgique: y aura-t-il assez de respirateurs artificiels pour tout le monde? (vidéo)

La ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) étaient présent sur le plateau de L'Invité de Pascal Vrebos (RTL-TVI) ce dimanche. Ils ont répondu aux nombreuses questions que se posent les Belges sur le coronavirus.

Est-ce que la Belgique va pouvoir acheter de nouveaux respirateurs artificiels ou les médecins devront-ils faire des choix terribles, à savoir laisser mourir une personne pour en soigner une autre? Il y a quelques jours, le CHU Saint-Pierre appelait notamment aux dons afin de pouvoir acheter une dizaine de respirateurs.

"Tout d'abord, il faut savoir que grâce au plan d'urgence, les hôpitaux se sont préparés depuis plus de deux semaines", a expliqué la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) sur le plateau de L'Invité de Pascal Vrebos (RTL-TVI) ce dimanche. "On a maintenant une grande capacité de lits en soins intensifs. On a aussi plus de lits pour la respiration et on a encore une réserve de respirateurs. Et évidemment, il y en a qui sont commandés. Mais pas seulement les respirateurs, mais aussi tout ce dont on a besoin dans un hôpital (désinfectant, matériel protecteur, etc.)".

Le Hainaut vient d'en acheter 30

"Dans certains hôpitaux, il y a de très grandes inquiétudes", a confié de son côté le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS). "C'est la raison pour laquelle la Province de Hainaut en tant qu'institution vient d'acheter 30 respirateurs. Personnellement, je conseillerais qu'on en achète à l'avance. Qu'il y en ait un peu plus, ce n'est pas grave. Nous sommes en train de nous battre tous contre ce virus et j'espère vraiment qu'on ne sera pas dans la situation qui est la situation italienne".

Selon nos informations, chaque respirateur coûte entre 30.000 et 50.000 euros.

