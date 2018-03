L’accent liégeois est-il un handicap pour se faire embaucher ? "C’est possible, on appelle ça ici un petit côté baraki"

Dans la séquence "Le Vote dans la Rue" dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche sur RTL TVI, Christophe Deborsu a posé cette question aux Liégeois : votre accent peut-il être un frein professionnellement ?

Une étude de l’UCL relayée par le magazine Moustique démontre que les chercheurs d’emploi qui ont un accent de Liège trouvent moins facilement un travail que ceux avec une intonation du Brabant wallon.

Pour savoir ce qu’en pensent les intéressés, Christophe Deborsu s’est rendu dans un centre commercial de la cité ardente pour leur poser la question.

"C’est possible. On appelle ça ici à Liège un petit côté baraki. On a l’impression d’être un peu moins sérieux", estime un passant. "J’ai fait un casting pour jouer dans un film et dès que j’ai parlé, apparemment j’ai été pris. Cela a été un avantage parce qu’il cherchait un baraki à mon avis", ironise le jeune homme.

"Le Liégeois n’est pas toujours bien vu. On rit beaucoup de lui je trouve", pense une femme. "Parfois je le trouve un peu abêtissant", ajoute cette Liégeoise.

"Tout de suite on reconnaît que l’on vient de Liège. C’est bien", assure au contraire une jeune femme.

"Le Liégeois est reconnu pour être sympa quand même. Donc au niveau de la convivialité, on peut nous offrir des postes sans problème", assure également une habitante de la cité ardente.

Au total, deux tiers des Liégeois interrogés estiment que leur accent ne pose aucun problème mais un tiers le voit quand même comme un handicap.