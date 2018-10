Brussels Electronic Marathon: 3 jours dédiés à la musique électronique dans la capitale

(Belga) La troisième édition du Brussels Electronic Marathon (BEM18) prendra place du 12 au 14 octobre en plusieurs lieux parfois inattendus de la capitale. Ce festival veut mettre à l'honneur la musique électronique mais aussi la Région bruxelloise.

Les concerts et autres activités sont répartis en trois axes géographiques: la zone du canal, le centre-ville et Flagey. Au total, 60 événements sont prévus avec la participation de plus de 200 artistes. Parmi les lieux insolites de cette année, la Porte de Hal, les Bains de Bruxelles-Ville ou encore la Tour à plombs de la place Sainte-Catherine. A l'affiche, pas de grand nom mais des découvertes et collaborations entre plusieurs collectifs ainsi que des salles réputées comme le Fuse et C12. Des installations audiovisuelles sont aussi attendues à LaVallée, au Musée du Coudenberg et au Kanal Centre Pompidou. "La musique électronique existe depuis 40 ans, mais ce n'est pas seulement de la techno. L'idée est de casser ces stéréotypes. Bruxelles regorge de talents et c'est ce que nous voulons mettre en avant avec des artistes 100% belges", explique le programmateur Brice Deloose. Les informations pratiques peuvent être consultées sur le site www.bem.brussels. (Belga)