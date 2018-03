César 2018 - Meilleur film étranger pour la coproduction belge "Loveless" du Russe Andrey Zvyagintsev

(Belga) Le réalisateur belge Stephan Streker, n'est pas reparti vendredi pas avec le César du "Meilleur film étranger" qui a été attribué toutefois à la coproduction belge "Loveless" (Faute d'amour) du Russe Andrey Zvyagintsev.

"Loveless", traduit en français "Faute d'amour", a remporté le prix du "Meilleur film étranger" vendredi soir à Paris lors de la 43e cérémonie des César, par l'académie des arts et techniques du cinéma. Le film du Russe Andrey Zvyagintsev a été coproduit par Les Films du Fleuve, soit la société des frères Dardenne. "Noces", du réalisateur belge Stephan Streker, était aussi retenu dans la catégorie, de même que "L'échange des princesses" du réalisateur franco-sénégalais Marc Dugain (coproduit par Scope, avec Olivier Gourmet à l'affiche). "Le Caire confidentiel" du Suédois Tarik Saleh, "Dunkerque" du cinéaste britanno-américain Christopher Nolan, "La La Land" de l'Américain Damien Chazelle et "The Square" du Suédois Ruben Östlund (Palme d'Or à Cannes) complètent la liste des nommés dans cette section. (Belga)