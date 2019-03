Festival de Cannes: le cinéaste John Carpenter recevra le Carrosse d'or

Le réalisateur américain John Carpenter, maître du fantastique, recevra pendant le Festival de Cannes le Carrosse d'or, prix annuel décerné par la Société française des Réalisateurs de films (SRF), a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Depuis 2002, les cinéastes de la SRF distinguent ainsi un de leurs pairs à l'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle du Festival.

Le Carrosse d'or - dont le nom rend hommage au film éponyme de Jean Renoir - récompense un réalisateur pour les qualités novatrices de ses films, pour son audace et son intransigeance dans la mise en scène et la production.

John Carpenter, 71 ans, recevra son prix le 15 mai.

"En 2019, la SRF -Société des réalisateurs de films- est fière de saluer un créateur d'émotions brutes, fantastiques et hors norme. Un cinéaste charnière entre cinéma classique et cinéma de genre", a indiqué l'organisation de cinéastes dans son communiqué.

Cinéaste indépendant, fort d'une carrière de plus de 40 ans, également compositeur de musique, scénariste et producteur, John Carpenter a réalisé des films d'horreur et de science-fiction internationalement reconnus, parmi lesquels "Halloween", "The Thing", "New York 1997" ou "Invasion Los Angeles".

La SRF est née en 1968 après l'affaire Henri Langlois (du nom du directeur de la Cinémathèque limogé puis réintégré à la suite d'un mouvement des cinéastes) et l'annulation du Festival de Cannes cette année là. Elle a ensuite créé à Cannes l'année suivante la Quinzaine des réalisateurs, section non compétitive.

Le Carrosse d'or avait été remis l'an dernier à Martin Scorsese.

Le Festival de Cannes aura lieu cette année du 14 au 25 mai, avec pour président du jury le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu.