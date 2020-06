Le festival musical Coachella annulé pour 2020

(Belga) L'édition 2020 du célèbre festival de musique Coachella, déjà repoussée à octobre en raison de la pandémie de coronavirus, a finalement été purement et simplement annulée, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

Le festival, qui se tient habituellement chaque année en avril dans le désert californien, à Indio, avait pour tête d'affiche Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean. Il avait d'abord été repoussé au mois d'octobre en raison de la pandémie. Mais les autorités sanitaires du comté de Riverside ont invoqué mercredi le risque potentiel d'une résurgence du coronavirus pour décider de son annulation. Faute de vaccin ou de traitement, le festival, qui concentre des milliers de participants sur deux week-ends, aurait en outre été impossible à organiser en vertu des règles en vigueur dans l'Etat de Californie, ont-ils estimé. "Etant donné les circonstances et les prévisions, je n'aurais pas été tranquille de laisser le festival aller à son terme", a déclaré Cameron Kaiser, responsable sanitaire du comté de Riverside. De nombreux autres festivals culturels ont déjà été annulés aux Etats-Unis en raison du risque sanitaire. (Belga)