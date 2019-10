Marvel et Sony d'accord pour produire les futurs films "Spider-Man"

Un Spider-Man gonflable géant est déployé à Hollywood pour la première du film "Spider-Man: Far From Home" le 26 juin 2019Chris Delmas

Les studios Marvel et leur concurrent Sony ont finalement trouvé un terrain d’entente autour des droits cinématographiques de Spider-Man et ont annoncé vendredi qu’ils produiraient, comme prévu, les futurs films mettant en scène l’homme-araignée incarné à l’écran par Tom Holland.

Le mois dernier, les médias hollywoodiens avaient révélé que, faute d’accord avec Sony, Marvel avait décidé de se retirer du projet pour se concentrer sur d'autres franchises de super-héros.

Vendredi, les deux géants du divertissement ont annoncé que Kevin Feige, président des studios Marvel, allait bien produire le troisième film de la série inaugurée avec "Spider-Man: Homecoming".

Ce nouvel opus, dont le titre n'est pas encore connu, doit sortir le 16 juillet 2021.

"Je suis ravi que le voyage de +Spidey+ dans l'univers cinématographique Marvel se poursuive, et tout le monde chez Marvel, moi compris, est très enthousiaste à l'idée de continuer à y travailler", a déclaré Kevin Feige dans un communiqué conjoint reçu par l'AFP.

Marvel, racheté en 2009 par le groupe Disney, détient les droits de nombreux super-héros issus des comics créés par Stan Lee (Avengers, Black Panther, etc.) et a désormais aussi accès à ceux dans le giron de la Fox (X-Men notamment) que Disney vient d'acquérir.

Mais c'est Sony qui détient les droits cinématographiques de Spider-Man.

Depuis des décennies, l'homme-araignée est le porte-étendard des bandes-dessinées sur lesquelles Marvel a bâti son empire.

Il est aussi l'un des super-héros ayant rapporté le plus à l'industrie cinématographique, y compris un Oscar l'an dernier pour le film d'animation "Spider-Man: New Generation".

Il aura fallu un accord historique et confidentiel en 2015 entre Sony et Marvel pour permettre à Spider-Man d'intégrer la trame scénaristique de l'univers Marvel (cinq films au total, trois aux côtés des Avengers ainsi que "Spider-Man: Homecoming" en 2017 et "Spider-Man: Far From Home", succès de l'été).

Outre celui prévu en 2021, un quatrième film avec l'homme-araignée est en projet, toujours avec Tom Holland et le réalisateur Jon Watts.

"Spider-Man est un symbole fort et un héros dont l'histoire traverse toutes les générations et tous les publics dans le monde. Il se trouve aussi être l'unique super-héros à avoir le super-pouvoir de franchir les univers cinématographiques. Etant donné que Sony continue à développer son propre univers Spider-Man, on ne sait pas ce que l'avenir réserve", souligne Kevin Feige.

Marvel a bouclé la saga des Avengers avec "Avengers: Endgame" mais son programme reste chargé avec, outre Spider-Man, la Veuve noire, Thor, Docteur Strange, le super-héros chinois Shang-Chi, et le retour du chasseur de vampires Blade.