Opéra de Lille: le baroque à l'honneur au cours de la saison 2018-2019

La musique baroque sera mise à l'honneur durant la saison 2018-2019 à l'Opéra de Lille, avec en ouverture "Rodelinda", l'un des chefs d'oeuvre de Haendel, et en janvier "Pygmalion", de Rameau, tous deux dirigés par Emmanuelle Haïm.

Le répertoire classique aura toute sa place dans cette programmation présentée lundi par la directrice de l'institution, Caroline Sonrier, avec une relecture de "La Flûte enchantée" par Romeo Castellucci en coproduction avec le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles et l'Orchestre national de Lille.

Présentée sans les dialogues parlés à neuf reprises, du 30 avril au 18 mai, l'oeuvre de Mozart s'offrira sous un nouveau visage avec un sous-titre: "Le Chant de la Mère". Le metteur en scène "se saisit de la douleur de la Reine de la Nuit pour ouvrir une brèche vers l'inconnu dans cette oeuvre pourtant familière", explique Mme Sonrier.

La saison sera marquée par une forte présence d'Emmanuelle Haïm et de son ensemble spécialisé dans le baroque, le Concert d'Astrée, en résidence à l'Opéra de Lille.

Après "Rodelinda", avec dans le rôle-titre la soprano trinidadienne Jeanine De Bique, pour la première fois sur une scène française, et "Pygmalion", en coproduction avec l'opéra de Dijon, ils reviendront en juin 2019 avec des airs et duos de Georg Friedrich Haendel. Les "Desperate Lovers", incarnés par la soprano Sandrine Piau et le contre-ténor Tim Mead, emmèneront le spectateur dans un voyage dans l'oeuvre du compositeur baroque.

Seront également présents début décembre Alain Platel, avec sa dernière création "Requiem pour L", et en mai Anne Teresa De Keersmaeker pour une nouvelle danse sur six Concertos Brandebourgeois avec l'ensemble B'Rock.