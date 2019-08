Saint-Malo: la Route du rock reste fidèle à l'avant-garde pop-rock

Le groupe australien Tame Impala et leurs compatriotes Pond seront à l’affiche de la "Route du rock" pour un des leurs rares concerts à l'occasion de la 29e édition du festival qui se déroulera de jeudi à samedi à Saint-Malo.

Avec une programmation "100% musiques indépendantes" (non produites par des majors de l'industrie musicale), les murs du Fort Saint-Père accueilleront des groupes d’outre-manche comme les Anglais des Idles, de Black Midi, des Hot Chip ou encore de Metronomy.

"La Route du Rock a (...) plus que jamais besoin d’être soutenue", assurent les organisateurs qui affirment être confrontés à plusieurs difficultés avec "des artistes de plus en plus chers, des contraintes de sécurité de plus en plus élevées (...), l'arrivée de nouveaux acteurs aux moyens financiers colossaux".

La soirée d'ouverture du festival jeudi sera féminine et américaine : la chanteuse Sharon Van Etten, Adrianne Lenker de Big Thief et Anna St. Louis ouvriront le bal des festivités à la Nouvelle Vague, haut lieu des musiques actuelles en Ille-et-Vilaine.

Tête d'affiche du festival, les Australiens de Tame Impala, groupe phare de la scène électro-rock psychédélique, joueront leur dernier album jeudi. Ils seront précédés sur la scène par les franco-anglais de Stereolab, groupe de post-rock "culte et vénéré" pour leur seule date de l'été.

Vendredi, le duo belge 2 Many DJ's viendra remplacer Beirut qui a annulé toute sa tournée européenne. Les Hot Chip, la "machine à faire danser", leur succèderont et rendez-vous est donné sur le dance-floor du fort.

Les pop-songs du groupe anglais Metronomy seront sur scène pour la soirée de clôture du festival qui se terminera samedi cette année, soit un jour plus tôt qu'à l'accoutumée. Quelques 21.000 festivaliers s'étaient rendus à la "Route du rock" lors de l'édition 2018.