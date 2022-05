Sortie BD: "Le Rite", une vengeance inéluctable sur fond d'héroïc fantasy

Le Rite: une vengeance inéluctable sur fond d'héroïc fantasy. Cet album est une histoire complète construite autour d'un duel entre le dernier représentant d'un peuple anéanti et un chef de guerre. Pour arbitrer cet affrontement, un être surprenant, un centaure à l'esprit chevaleresque. Graphismes spectaculaires et soignés, récit géopolitique mais accessible et une progression lente mais qui tient en haleine, "Le Rite" est une belle surprise.

"Le Rite" invite le lecteur à prendre son temps. Le graphisme en noir et blanc est soigné et riche de nombreux détails. Il ne s'agit pas de tourner les pages à toute vitesse mais bien de se laisser imprégner par une atmosphère qui nous emmène dans monde fantastique et épuré.

Tout commence par un homme discret qui fuit la surveillance des patrouilles de soldats au coeur de montagnes qui évoquent 'Himalaya. Arrivée sur un lac d'altitude, le personnage commence d'étranges incantations. Il est en suspension au dessus de l'eau, le regard dirigé vers le camp de ses ennemis. Qui est-il? Que veut-il?

L'histoire peut commencer. Dessinateur et scénariste Amaury Bündgen, a construit sa BD non pas pas à partir d'un récit construit mais d'images spectaculaires. Un peu comme des "visions", ces images vont lui permettre de créer un univers et par la suite une histoire.

Une histoire construite à partir de scènes spectaculaires

L'auteur est un passionné d'Héroic fantasy et c'est tout naturellement que des créatures lui viennent à l'esprit. "Le Rite" s'inscrit dans les classiques du genre. Le dessinateur donne vie à un guerrier au physique puissant, sorte de croissement entre un centaure et un orc. Plus qu'un chasseur, ce "scorne" est un chevalier errant avec un code d'honneur.

J'adore les créatures

Amaury apporte un soin particulier aux détails. Le sorcier, dernier représentant de son peuple, possède des pouvoirs. Il fait des incantations. Il a des tatouages sur le visage. Le noir et blanc renforce cet aspect surnaturel tout en restant très épuré. L'auteur s'inspire en partie du conflit entre Tibétains et Chinois pour la maitrise de l'eau. Au delà de l'aspect géopolitique, il s'agit ici d'une réflexion plus générale sur la peur de l'autre et la volonté de puissance.

Un duel, une vengeance

Pour Amaury, "le Rite" est un pas de plus dans sa nouvelle carrière professionnelle. Biologiste de formation, il a mis du temps avant d'assouvir sa passion. Découvert lors d’un speed dating de jeunes talents au salon Lyon BD en juin 2018, il s'est lancé dans la profession à plus de quarante ans.

Un rêve de gosse

Le résultat est à la hauteur. Les dialogues sont bien écrits et la réflexion sur l'impérialisme est subtile sans être caricaturale. Avec "Le Rite", Amaury Bündgen montre qu'il a un beau coup de crayon et des idées. Un auteur à suivre. Belle découverte.

Le Rite chez Casterman

Scénario et dessin : Amaury Bûndgen