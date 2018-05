USA: premier album de Janelle Monae en cinq ans, avec un film

La chanteuse Janelle Monae a annoncé vendredi que son prochain album, produit à l'origine par Prince et qui doit sortir le 27 avril, sera accompagné d'un film se passant dans un futur dystopique.

L'album "Dirty Computer" sera son premier en cinq ans, la chanteuse de 32 ans s'étant consacrée ces dernières années sur sa carrière d'actrice, jouant notamment dans le film oscarisé "Moonlight" (2016) et dans "Les Figures de l'ombre" (2016).

Un film de 44 minutes intitulé "Dirty Computer: an Emotion Picture by Janelle Monae" sera rendu public la veille de la sortie de l'album. Il doit être diffusé sur les chaînes de télévision américaines MTV et BET ainsi que sur leurs partenaires à l'étranger.

Il "explore l'humanité et ce qui arrive vraiment à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur lorsque l'esprit et la machine fusionnent et lorsque le gouvernement choisit la crainte au lieu de la liberté", a expliqué Viacom, maison mère de MTV et BET.

Trois titres du nouvel album ont déjà été publiés, dont "Django Jane" un titre rap dans lequel Janelle Monae évoque les menaces qu'elle a reçues en tant que militante assidue du mouvement de défense des droits civils Black Lives Matter.