Test: la caméra à 360° arrive à maturité, voici ce qui peut être fait avec ce modèle "accessible"

Pionnière dans le petit monde des caméras 360, la société insta360 vient de sortir sa toute nouvelle camera 360 destinée au marché grand public : l’Insta360 One X (459€). Insta 360 classe sa camera dans la catégorie des "action cam" à l’instar de la Gopro 7.

Qu’est-ce qu’une caméra 360°? C'est une caméra composée de deux objectifs fish-eye avec une focale de 200°. Elle permet de filmer ou prendre des photos à 360° … Bref, de capturer tout l’espace situé autour de la caméra. C’est au début assez déroutant, mais on se laisse prendre au jeu assez facilement.









Si la qualité des premières caméras 360 n’était pas extraordinaire, l’Insta One X nous permet de filmer avec une définition max de 5.7k ce qui en fait une des caméras 360 les plus performantes du marché, point de vue définition. D’autres définitions sont également disponibles : 4k (30 et 50 fps) et 3k (100 fps).

Innovations introduites par la One X et qui la rendent vraiment intéressante:

C’est la première caméra 360 à être stabilisée de manière électronique. Ce qui permet de filmer des séquences en mouvement parfaitement fluides et stables et ce, sans système mécanique (gimbal, …), et ça marche drôlement bien. Insta360 soutient que la stabilisation de sa caméra est meilleure que celle de la dernière GoPro Hero 7.

Bien designée, dotée d’un écran LCD qui permet d’accéder directement aux différents menus de la caméra, elle peut être pilotée grâce à une application pour smartphone via un réseau wifi généré par la caméra.







"Shoot first, point later": c’est sans doute la future façon de filmer. On capture l’ensemble de la scène et plus tard avec l’application, assis tranquillement dans son fauteuil, on choisit les scènes qu’on veut exporter en format traditionnel (16/9, 1/1, 9/16) et en qualité HD.

Petit cas pratique pour mieux vous rendre compte du potentiel: je marche en rue la camera attachée au bout de mon selfie stick, j’ai la possibilité de choisir différents points de vue:

Face à moi:

Devant:





Mini Planète :



Et ce n’est pas tout, on peut insérer manuellement des points de pivots pour faire pannoter la vidéo de 180°, ou utiliser la fonction SmarTrack afin de suivre une personne ou un bâtiment, ou encore plus fun, transformer votre vidéo en mini-planète sans oublier les fonctions ralenti et accélérer. Bref, les possibilités créatives sont infinies.

Pour être tout à fait honnête, rangez votre vieux smartphones, il vous faut un portable de dernière génération pour profiter pleinement de l’application. Exporter une séquence demande beaucoup de ressources et si vous n’êtes pas équipé du dernier modèle, le temps va vous sembler un peu long. Oubliez également le son, le micro intégré à la camera ne fournit qu’un son témoin.





Côté photos, la One X produit de très belles images à 360°. L’assemblage image des 2 objectifs fish-eye est parfait. C’est un réel plaisir de publier des mini-planètes ou des photos 360° sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram). Un mode HDR permet de bénéficier d’une dynamique dans l’image vraiment intéressante.

Quelques points forts :

Très bonne qualité d’assemblage. Capacité de créer des vidéos standard full HD depuis une vidéo 360°. Facile à utiliser, avec ou sans l’App. Bonne qualité d’images en vidéo et très bonne stabilisation. Batterie amovible

Quelques points faibles :

Enregistrement sonore de mauvaise qualité. Durée de la batterie par temps froid.

L’Insta One x est disponible au prix de 459,95 euro sur le store de la marque.