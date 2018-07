Les Namourettes reprennent du service à Namur

(Belga) Les Namourettes navigueront à nouveau sur la Meuse et la Sambre dès samedi, a indiqué jeudi Patricia Grandchamps, échevine du Tourisme, de la Jeunesse et de la Mobilité de la Ville de Namur.

La mise à l'eau des navettes fluviales a été retardée cette année en raison de problèmes liés à l'attribution du marché public et au transfert d'exploitant dont elles ont fait l'objet mais aujourd'hui tout est en ordre. "Après avoir reçu tous les feux verts administratifs, nos petites baleinières peuvent enfin lever l'ancre ! ", s'est félicitée vendredi Patricia Grandchamps, qui a confirmé que le marché passé cette année pour l'exploitation des Namourettes est valable jusqu'en 2022. Entièrement rénovées, les embarcations pouvant accueillir jusqu'à douze passagers reprendront la navigation samedi matin. Elles circuleront tous les jours en juillet et en août mais aussi les week-ends et jours fériés en septembre. Le service sera assuré de 10h00 à 17h30 en semaine et de 10h20 à 17h50 le week-end et les jour fériés. Les tarifs, eux, restent inchangés: 0,5 euros par halte parcourue avec un minimum de 1 euro (gratuit pour les de moins de 6 ans). Cinq haltes d'une rive à l'autre de la Sambre sont desservies: la Capitainerie située au port de plaisance Henri Hallet près du Pont de Jambes, le Pont des Ardennes côté Jambes, le Pont des Ardennes côté Namur à proximité du Quai Novèle, le Pont de l'Evêché (quai des Joghiers) et Salzinnes (rond-point Falmagne). Très prisées par les touristes, les Namourettes constituent également un moyen de transport à part entière pour les Namurois qui sont nombreux à les utiliser. (Belga)