COMPRENDRE: quelle est la différence entre coronavirus, Covid-19 et SARS-CoV-2?

Vous lisez ou entendez ces termes à longueur de journée dans les médias depuis plusieurs semaines. S'ils ont tous un lien avec l'épidémie actuelle, vous vous demandez peut-être ce qu'ils désignent effectivement. Voici un bref exposé.

Le virus: SARS-CoV-2

Le nom du virus, comme le virus HIV pour le SIDA, est SARS-CoV-2 pour "Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2".

La famille du virus: coronavirus

Coronavirus désigne le groupe (la famille si on veut être plus imagé) de virus dont fait partie le virus qui fait la Une des médias. Ce sont des virus qui touchent les hommes, les mammifères et les oiseaux.

Ces virus provoquent des infections des voies respiratoires qui vont du bête rhume à des SARS (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui peuvent être mortelles comme celle provoquée par le SARS-CoV-2.

La maladie provoquée par le virus: COVID-19

C'est le nom de la maladie provoquée par le SARS-CoV-2, comme le SIDA est la maladie provoquée par le HIV.