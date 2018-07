Delhaize prie ses clients de vérifier la date de péremption sur du saumon bio

La date de péremption sur du saumon Delhaize bio sans peau indiquant le 24 août est erronée et aurait dû être le 24 juillet, soit un mois plus tôt, avertit la chaîne de supermarchés jeudi. Delhaize prie ses clients de vérifier cette date et a retiré des rayons tous les produits concernés.



Lors d'un contrôle de qualité, Delhaize s'est aperçu que la date de péremption mentionnée sur du saumon Delhaize bio sans peau était erronée. Il s'agit des saumons portant la date de péremption du 24/08 et le numéro de lot BZA300V2646. Ils ont été commercialisés entre le 17 et le 18 juillet.Le supermarché a retiré le produit des rayons et "renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur".

Delhaize demande aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer au-delà du 24 juillet. Ils peuvent le ramener en magasin où ils seront remboursés.Un numéro gratuit est à disposition des consommateurs: 0800/95.713.