Des Belges se privent de pain par peur de grossir: bien choisi, c'est pourtant un élément clé d'une bonne alimentation

Ce matin, vous avez probablement mangé du pain au petit-déjeuner. C'est un élément essentiel de notre régime alimentaire habituel, mais sa consommation est pourtant en baisse. Selon les boulangers, c'est à cause des nouveaux "gourous" de l'alimentation. Ils accusent souvent le pain de faire grossir et de contenir des produits nocifs pour la santé. "Faux", crient les professionnels. Une campagne de sensibilisation est lancée durant trois ans en Belgique et aux Pays-Bas.



Du coup, notre journaliste Vincent Chevalier a fait le tour des spécialistes pour savoir si le pain est bon ou non pour la santé, et surtout, pour savoir comment bien choisir son pain.





Attention à la quantité et à ce que vous mettez dessus



Contrairement aux idées reçues, le pain ne fait pas grossir et n'est pas mauvais pour la santé. Tout dépend de sa quantité, et de ce qu'on met dessus. "Ce n'est pas le pain qui fait grossir, c'est manger de trop de tout. C'est vraiment la dose qui fait le poison. Chaque aliment qu'on va mettre sur le pain va apporter un nombre de calories. On ne doit pas non plus se culpabiliser parce qu'on aime du pain avec un peu de matière grasse et quelque chose de bon à mettre dessus. Mais il est clair que souvent c'est le pain qui est incriminé, mais il n'y a absolument pas de raison de l'incriminer plus qu'un autre aliment qu'on surconsommerait", explique Lut Van Lierde, diététicienne à Auderghem.





Un élément essentiel de notre alimentation… s'il est bien choisi



Selon les nutritionnistes, le pain est un élément clé d'une bonne alimentation grâce à ses glucides, ses protéines végétales, ses minéraux, sa vitamine B et ses fibres. "Le pain nous apporte quand même un des nutriments dont le corps a le plus besoin, notre seul carburant: les glucides. En l'écartant, sous la crainte que le pain ferait grossir, on se prive d'un aliment de base qui fournit au corps ce dont il a besoin", précise Lut Van Lierde.



Les pains complets ont cependant une meilleure valeur nutritionnelle, puisqu'ils sont plus riches en nutriments que les pains blancs. Pour bénéficier de toutes les qualités du pain, il est quand même recommandé d'acheter du bio ou de le faire soi-même.



Pour résumer, voici l'apport énergétique des trois types de pain les plus courants:

- 100g de baguette apporte 290 Kcal (une baguette pèse 250g),

- 100g de pain complet 240 kcal et

- 100g de pain blanc environ 255 kcal.





Et pour les intolérants au gluten?



Si la mode du "sans gluten" a fait du tort au pain, il est vrai que les personnes intolérantes doivent à tout prix éviter ce produit. Le gluten est présent dans la plupart des céréales : blé, orge, avoine ou seigle. Mais il existe désormais du pain sans gluten, fabriqué à base de farine de maïs. En cas de mauvaise digestion, préférez le pain au levain.