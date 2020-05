La CSC Services publics dépose un préavis de grève dans les institutions de soins: des ACTIONS prévues en Wallonie et à Bruxelles

La CSC Services publics annonce ce vendredi déposer un préavis de grève dans toutes les institutions de soins de Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer plusieurs décisions prises sous le couvert des pouvoirs spéciaux impactant le secteur de la santé.

Le syndicat, qui met en avant le ras-le-bol du personnel soignant, fustige notamment la volonté du gouvernement d'utiliser les moyens du fonds des blouses blanches pour refinancer les hôpitaux, alors que les organisations syndicales avaient proposé de consacrer ces moyens aux besoins en personnel.

Il dénonce également les deux arrêtés royaux vivement contestés par le secteur des soins de santé depuis leur publication le 4 mai, relatifs à la réquisition de personnel soignant en cas d'urgence et la possibilité d'autoriser du personnel non qualifié à prodiguer des soins infirmiers moyennant une formation préalable. Deux mesures qui visent à anticiper une deuxième vague de contaminations au Covid-19 d'ici la fin de l'année, avait justifié le gouvernement.

"Ces décisions sont vexatoires pour nos 'héros' du quotidien"

"Ces décisions sont vexatoires pour nos 'héros' du quotidien", s'indigne la CSC Services publics."Les personnels soignants ne sont pas des déserteurs". Quant à la possibilité d'autoriser du personnel non qualifié à exercer l'art infirmier, cela "pose de nombreuses questions, dont la qualité des soins aux patients qui reste la priorité. A chaque métier, ses compétences", ajoute le syndicat.

La CSC prévoit des actions locales entre le 18 mai et le 18 juin (manifestation, arrêt de travail plus ou moins long, sensibilisation des visiteurs...) sans pour autant délaisser les patients et résidents, assure-t-elle.