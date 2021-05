Le CPAS de Mons procédera à la vaccination des personnes fragilisées le 1er juin

La Wallonie a entamé le 17 mai la phase pilote de vaccination des publics fragilisés ou précarisés. Dans cette optique, le CPAS de Mons a défini une stratégie de vaccination pour les personnes concernées, en collaboration avec le Relais social urbain de Mons-Borinage et différents partenaires.

"Il est extrêmement important de rendre la vaccination accessible à toutes et tous, quelle que soit sa condition sociale. Nous ne pouvons et ne devons négliger aucun public", a indiqué Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. Les modalités pratiques de vaccination ont été déterminées. Elles concernent, ont précisé les autorités montoises, des citoyens fragilisés, fortement exposés au virus et pour qui il est difficile de respecter les gestes barrières.

"Une campagne de sensibilisation a donc été menée auprès de ce public", a souligné Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons. "Quatre-vingt-deux personnes pourront bénéficier du vaccin uni-dose Johnson & Johnson le 1er juin prochain, dans les locaux de l'abri de jour de Mons l'Escale. Une seconde phase sera également organisée par la suite."