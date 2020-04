Les beaux jours vont-ils faire reculer le coronavirus? Voici la réponse du Dr Emmanuel André

Le coronavirus en Belgique va-t-il reculer à cause du retour des beaux jours ? Le Centre de crise a répondu à cette question ce mercredi matin lors de sa conférence de presse quotidienne.

Lors de sa conférence de presse quotidienne sur le bilan sanitaire de l'épidémie de coronavirus en Belgique, le Centre de crise a répondu, par la voix du Dr Emmanuel André, à une question qui revenait régulièrement sur les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir si les jours plus ensoleillés et le climat qui s'améliore auraient une influence sur la propagation du virus.

"On sait que dans d'autres infections respiratoires, le retour des beaux jours et l'été ont un effet positif sur la capacité du virus à survivre dans l'environnement et la propagation du virus se fait plus lentement", a commencé le Dr André avant de refroidir les espoirs. "Ici, nous sommes devant un nouveau virus et nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour pouvoir estimer de façon précise l'impact que cela aura mais s'il y a un impact, il sera certainement positif mais pas suffisant. Si nous recevons un coup de pouce de la part de la météo, ce sera une bonne chose mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur cela et il faut maintenir les efforts", a-t-il prévenu.

