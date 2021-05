Les consultations ORL pour les patients post-covid débordent: aux pertes de goût et d'odorat longue durée peut s'ajouter... la perte d'audition

Plus d'un an après le début de la pandémie de Covid-19 , les otorhinolaryngologues (ORL) constatent que certains anciens malades n'ont toujours pas pleinement retrouvé le goût ou l'odorat. Mais un autre problème peut survenir: la perte d'audition. Le virus s'attaque donc à tout le système ORL.

Le coronavirus peut avoir des conséquences inattendues sur notre organisme. Des témoignages nous sont parvenus via le bouton orange Alertez-nous, concernant les symptômes persistants du covid. Et les ORL sont débordés. Au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, une consultation ORL a d'ailleurs été ouverte uniquement pour les patients rétablis du covid: 500 personnes y sont suivies. On connaissant la perte de gout et d'odorat, mais certains patients souffrent aussi de troubles liés aux oreilles.

Plusieurs chemins possibles pour le virus

En effet, dans 7 à 14% des cas, le virus provoque des acouphènes, des vertiges et des pertes d’audition. "Le virus peut arriver par le nez, par la trompe d’Eustache, dans l’oreille moyenne puis dans l’oreille interne. Il peut arriver aussi par le sang, et donc modifier le fonctionnement des petites cellules sensorielles de l’oreille interne, plus ou moins fort. Mais on peut aussi avoir des atteintes de type neurogène, sur le nerf auditif, comme on peut aussi avoir une perte de l'odorat et du goût", explique le Professeur Naïma Deggouj, chef de service adjointe au service ORL des cliniques Universitaires Saint-Luc.

Un vieillissement plus rapide des oreilles sur les fréquences aigües

"On a vu des patients qui ont présenté des surdités brusques ou des problèmes de sifflements ou de bourdonnements apparus brusquement, ou au contraire, une hypersensibilité aux sons". Le Professeur note aussi, en lien avec l'oreille interne, des troubles d'équilibre, des vertiges, des flottements. Chez les personnes ayant contracté le covid, et particulièrement celles qui ont été hospitalisées, on peut aussi observer une augmentation des seuils d'audition, entre autres dans les fréquences aigües. "Le fait d'avoir eu une infection par le covid favorise un vieillissement plus rapide des oreilles sur les fréquences aigües".

L'atteinte du nerf auditif serait irréversible

Au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, un service a été ouvert pour les patients post-covid. Ils sont 500, suivis parfois depuis des mois par le docteur Serge Lebon: "On a environ deux tiers de femmes pour un tiers d’hommes. La moyenne d’âge se situe plutôt vers 40 ans. Il semblerait qu’il y ait pas mal de neurones qui soient morts par l’inflammation et l’attaque du virus et le corps essaye de régénérer et de reconstruire le nerf. La bonne nouvelle, c’est que c’est un des seuls nerfs du corps qui se regénère". Si vous n’avez pas retrouvé le goût, patience. Il semble en revanche que l’atteinte au nerf auditif soit irréversible.