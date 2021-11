Pourquoi tombe-t-on plus souvent malade en hiver? La réponse de Michel Cymes (vidéo)

Invité du RTLINFO 13H, Michel Cymes a parlé du froid et des maladies de l'hiver. Le docteur explique qu'il ne faut pas croire que vous allez tomber malade, car "vous sortez avec les cheveux mouillés ou que vous marchez pieds nus sur le carrelage, ça ce n’est pas possible".

Mais en revanche, ce qui est probable, est que le système immunitaire soit "moins efficace à cause du froid". "Donc si un virus entre dans votre organisme, il va être moins attaqué rapidement que si la température de votre corps est normale", dit le docteur.



Le froid n’est pas très bon pour le système immunitaire, explique-t-il. La raison pour laquelle on tombe souvent malade en hiver est "qu’il y a plus de virus, mais à condition qu’il ne fasse pas trop froid, car sinon il n’y a pas de virus et en hiver il y a plus de promiscuité. Vous êtes plus à l’intérieur. Vous rencontrez plus de gens. Par exemple, pendant les confinements, il y a eu très peu de rhumes, car les gens ne se croisaient pas".