Un Belge sur cinq souffre de migraine et cette maladie se répercute sur la productivité des entreprises

Une table ronde organisée avec la ministre de la Santé, Maggie De Block, a lieu ce jeudi sur la migraine. En effet, les chiffres montrent que cette "maladie" se répercute sur la productivité des entreprises puisqu'un migraineux sur deux doit interrompre ses activités en cas de crise.

Au total chaque année, 1, 6 million de jours de travail sont perdus à cause de la migraine. Il est donc important d'améliorer le confort des malades, comme l'explique le Dr Jean Schoenen, neurologue: "C'est important d'aménager dans la mesure du possible la vie des migraineux, non seulement dans leur milieu familial mais surtout sur leur lieu de travail. Il y a aussi moyen d'aménager dans certaines sociétés des chambres de repos où les migraineux pourraient pendant une crise aller se traiter d'une part ou se reposer un petit temps. Parce que le meilleur traitement en cas de crise migraineuse, c'est le repos, l'alitement et même une petite sieste."