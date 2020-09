"Wallonie Sauvage", le docu événement: les images à couper le souffle d'une richesse extraordinaire

C’est une plongée dans une Wallonie encore méconnue que vous offre ce soir RTL TVI dans un documentaire événement. Des images à couper le souffle, tournée sur terre et sous l’eau, qui prouvent que la Wallonie est riche de sa biodiversité et qu’il est plus que jamais temps d’en prendre soin.

De l’anguille dissimulée dans les branchages au héron quasi-invisible parmi les roseaux, la Wallonie est un trésor caché. Sur terre, dans les airs et sous l’eau, elle regorge d’une biodiversité que 2 ans de tournage et 2250 heures d’images sont parvenus à saisir. "On va se fondre dans le milieu et devenir complètement furtif. Et donc, on devient, non plus un élément perturbateur, mais une curiosité. Et donc, certains animaux viennent carrément nous rencontrer", a expliqué Jean-Christophe Grignard, co-réalisateur du documentaire.



Ces instants suspendus témoignent de la richesse d’une biodiversité made in Wallonie. "C'est quelque chose de fabuleux. On a une richesse extraordinaire et on ne le sait pas. Moi-même je ne le savais pas donc je l'ai découvert et je découvre encore tous les jours", a détaillé Robert Henno, co-réalisateur du documentaire.





Le guide de cette immersion en Wallonie sauvage s'appelle Tom de Dorlodot. C'est un parapentiste baroudeur jusqu’alors plus habitué aux expéditions sous les tropiques. "Quand j'ai découvert les images du documentaire, j'ai halluciné: 'ça c'est pas possible, ce n'est pas en Belgique'", a confié Tom de Dorlodot, présentateur du documentaire.



Mais cette biodiversité est fragile. Du Hibou grand-duc au héron cendré, en passant par l’écrevisse à pattes rouges, ces espèces restent aujourd’hui encore menacées. "Notre idée est de dire: 'regardez comme c'est beau et allez découvrir ça vous-même. Allez voir les castors, les cigognes et ça vous donnera très certainement envie de les protéger", a ajouté le présentateur.





La Wallonie est riche des espèces animales qui y ont trouvé refuge, ce documentaire nous en offre un précieux rappel.



Retrouvez l'intégralité du documentaire "Wallonie Sauvage" ce samedi soir sur RTL-TVI à 19h50.