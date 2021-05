Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccins: vers une levée des brevets ? -

Les Européens se sont dits jeudi prêts à discuter du soutien américain à la proposition de lever les brevets sur les vaccins anti-Covid, salué par la Russie, l'Union africaine et les Nations unies, alors que les pays pauvres manquent cruellement de doses.

Toutefois, le gouvernement allemand a exprimé de fortes réserves, estimant que les brevets devaient être "protégés".

Le Pdg du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, a déclaré de son côté qu'il n'était "pas du tout" en faveur d'une suspension temporaire.

- Vaccination des ados -

Moderna a annoncé jeudi une efficacité de 96% de son vaccin chez les adolescents de 12 à 17 ans, selon de premiers résultats d'essais cliniques.

L'Allemagne pourra proposer la vaccination aux adolescents de plus de 12 ans d'ici la fin août, sous réserve du feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA), a indiqué par ailleurs jeudi le ministre de la Santé Jens Spahn, qui table sur une autorisation du vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans en juin.

- Vaccin russe "light" -

La Russie a annoncé jeudi l'homologation d'une version "light" ("légère") de son produit phare contre cette maladie, le Spoutnik V, en une seule dose au lieu de deux.

- Des vaccins pour les JO -

Pfizer-BioNTech a promis jeudi de donner des vaccins contre le Covid-19 aux participants aux JO de Tokyo, inégalement protégés pour l'heure selon les pays.

- Inde: nouveaux records quotidiens -

L'Inde a annoncé jeudi un record de près de 4.000 décès et 412.000 nouveaux cas en 24 heures, portant à plus de 230.000 morts et 21,1 millions de contaminations les bilans depuis le début de la pandémie.

Le Sri Lanka a fermé jeudi ses frontières avec l'Inde, dans le sillage de plusieurs autres voisins du géant d'Asie du Sud-Est.

Alors que le gouvernement indien refuse un confinement généralisé, plusieurs régions, dont la capitale New Delhi ainsi que les Etats du Bihar et du Maharashtra, se sont d'elles-mêmes confinées.

- Suède: plus d'un million de cas -

La Suède a dépassé jeudi la barre du million de cas détectés alors que le pays, qui a mené une stratégie moins stricte contre le virus, est actuellement en deuxième position des nouvelles contaminations en Europe.

- La France accélère le calendrier vaccinal -

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain "sans limite d'âge", a annoncé jeudi le président français Emmanuel Macron.

La vaccination est également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

- Plus de 3,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.244.598 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (579.280), devant le Brésil (414.399), l'Inde (230.168), le Mexique (218.007) et le Royaume-Uni (127.570).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

burs-fm-ang/ber/fjb