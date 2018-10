Des centaines de personnes manifestent en faveur du climat devant le parlement européen

(Belga) Des centaines de personnes ont manifesté samedi devant le parlement européen à Bruxelles. Ils ont appelé à des mesures plus ambitieuses en faveur du climat. La manifestation était organisée par Rise for Climate Belgium, et s'inscrit dans une journée d'actions mondiale. "Deux ans et demi après la signature des Accords de Paris, l'Union européenne n'a que peu ajusté ses objectifs climatiques et en Belgique, suite à un manque de volonté politique et de coopération, nos émissions n'ont fait que croitre au cours des dernières années", ont affirmé les manifestants.

L'appel à cette manifestation mondiale le 8 septembre a été lancé à l'approche du Sommet mondial des villes et entreprises pour le climat, le Global Action Summit, qui se tiendra à San Francisco du 12 au 14 septembre. Ce sommet vise à accélérer la lutte contre le changement climatique. "L'urgence climatique exige non seulement plus de respect des Accords de Paris et des engagements pris ensuite, mais aussi une élévation des ambitions climatiques d'ici 2020, pour ne pas dépasser la limite de 1,5°C", ont clamé les manifestants. "Cet hiver, à l'occasion de la 24e COP en Pologne, nous soufflerons déjà la troisième bougie des Accords de Paris mais les émissions de CO2 en Belgique sont de nouveau en hausse et l'Europe n'a presque pas adapté ses objectifs climatiques." "Au niveau européen, nous demandons un plan massif d'investissements, 1.000 milliards d'euros par an, comme le propose Finance Climate. Au niveau mondial, nous voulons la fin des énergies fossiles et une transition vers 100% d'énergies renouvelables." La manifestation de samedi est le premier événement d'une série d'actions qui se tiendront à Bruxelles tous les premiers week-ends du mois, jusqu'à une grande mobilisation le 2 décembre, en prélude à la prochaine COP. (Belga)