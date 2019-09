La Russie se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde

(Belga) La Russie se réchauffe deux fois et demie plus vite que l'ensemble de la planète, a fait savoir le ministère russe de l'Environnement dans un rapport.

On savait déjà que les quatre dernières années étaient les plus chaudes depuis que les températures sont enregistrées au niveau mondial. Mais en moyenne depuis 1976, le mercure est monté en Russie de 0,47 degré par décennie, alors que dans le reste du monde, cette augmentation ne s'élève "qu'à" 0,17 - 0,18 tous les dix ans. Selon le ministère russe, le changement climatique est principalement dû à l'élévation de la concentration des gaz à effet de serre. La Russie y voit cependant des avantages. La route maritime du Nord, qui était auparavant épargnée par les glaces que pendant quelques mois seulement, est maintenant navigable sur des périodes plus longues. Moscou encourage l'utilisation de cette voie nautique pour le commerce. (Belga)